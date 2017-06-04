07:19 04 июня 2017 0

На МКС отправили продовольствие и материалы для более чем 250 научных экспериментов Фото: Pixabay.com

Компания SpaceX успешно запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Американское национальное космическое агентство NASA сообщило об этом в Twitter

Старт состоялся минувшей ночью. NASA объявило об успешном запуске космического корабля, нижняя ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно отсоединена и возвращена на землю, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сейчас корабль Dragon находится на орбите, на понедельник назначена его стыковка с МКС. На корабле находится 2,7 тонны различных грузов, включая продовольствие и материалы для более чем 250 научных экспериментов.