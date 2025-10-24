Лукашенко «стало плохо» после прочитанного отчета чиновников: что не так с Витебской областью

Лукашенко заявил о катастрофической ситуации в Витебской области Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочего визита в Витебскую область 24 октября провел совещание по критической ситуации в регионе. Глава государства констатировал, что область демонстрирует наихудшие показатели в стране, включая неприемлемый уровень падежа скота и низкие зарплаты. Президент подчеркнул, что пятая часть страны требует срочной разработки четкого плана возрождения, назвав текущее положение дел запредельным и неприемлемым. Подробнее о реакции Лукашенко и ситуации в Витебской области — в материале URA.RU.

Жесткая оценка и личный контроль

Лукашенко на совещании по Витебской области 24 октября охарактеризовал ситуацию в регионе как критическую. Он отметил, что область демонстрирует худшие показатели в стране, включая неприемлемый 140-процентный рост падежа скота.

«Спокойно смотреть на негатив я не смогу», — подчеркнул Лукашенко. Глава государства заявил, что не допустит стагнации региона и будет лично контролировать исправление ситуации.

Особую тревогу президент выразил в связи с массовым оттоком населения, приведя статистику сокращения занятых в экономике на 4200 человек за 2024 год. Несмотря на проблемы, Лукашенко уверен, что область обладает всеми условиями для развития — выгодным транзитным положением, развитой образовательной базой и промышленным комплексом. Он пообещал обеспечить реальный план возрождения Витебщины, отметив, что местные жители давно ждут позитивных изменений.

Эмоциональная реакция и обвинения в безответственности

Лукашенко стало физически плохо после ознакомления с экономической отчетностью по Витебской области. Об этом он заявил во время рабочего визита в регион.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху. Мне хотелось бы с вами работать по-хорошему, но с вами невозможно работать по-хорошему», — заявил Лукашенко. Президент охарактеризовал общее положение дел в регионе как катастрофическое.

Лукашенко раскритиковал власти Витебской области за пустые обещания

Александр Лукашенко подверг резкой критике ситуацию в Витебской области, заявив, что регион «утонул в массе пустых обещаний». Глава государства раскритиковал местные власти за срыв проектов и значительное отставание в промышленном производстве. Об этом сообщает telegram-канал БЕЛТА.

«Витебщина просто утонула в массе пустых обещаний, впоследствии не подтвержденных делом (могу вспомнить и красных коров в „Устье“, и вакцины „БелВитунифарма“, и Оршанский мясоконсервный комбинат)», — заявил Лукашенко на совещании по развитию области.

Президент привел статистику, свидетельствующую о серьезном экономическом отставании: за пять лет объем промышленного производства в регионе снизился до 98% при общем росте по стране 114%. Традиционные для области отрасли — легкая промышленность, энергетика и нефтепереработка — продолжают демонстрировать негативную динамику.

Положение агропрома и сельского хозяйства

Президент Беларуси отдельно обсудил ситуацию в агропромышленном комплексе Витебской области. Он напомнил о создании агропромышленных объединений и реструктуризации долгов на сумму свыше 2 млрд рублей для наращивания производства.

Однако результаты показали отрицательную динамику: выпуск сельхозпродукции снизился на 5% с 2020 года. В растениеводстве спад превысил 20%, а в животноводстве незначительный рост достигнут только за счет птицеводства.

Лукашенко потребовал подвести итоги проекта «Один район — один проект», который в Витебской области выполнен только на 50%. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Один район — один проект»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости подведения итогов инициативы «Один район — один проект», которая в Витебской области выполняется лишь наполовину. Он отметил важность создания рабочих мест в малых районах, но предупредил о рисках кадрового дисбаланса при реализации крупных проектов.

«Для вас это серьезный экзамен — удержать разумный кадровый баланс. Особенно через жилье», — подчеркнул глава государства. Лукашенко раскритиковал жилищную политику региона, где свыше 40% строящегося жилья с господдержкой сосредоточено в Витебске, что усугубляет кадровый дефицит в районах.

Признание положительных сдвигов и инвестиций

Лукашенко отметил положительные аспекты развития региона. Он пояснил, что начал обсуждение с критики «по-свойски», поскольку именно решение острых вопросов является главной целью встречи.