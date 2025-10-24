Дмитриев раскрыл цель своего визита в США
Кирилл Дмитриев проведет встречи с несколькими представителями американской администрации
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США для обсуждения экономического сотрудничества с учетом интересов российской стороны и других вопросов. Об этом он рассказал в разговоре с журналистами.
Пройдут встречи с несколькими представителями администрации США, в том числе за закрытыми дверями. Будет обсуждение того, как продолжить диалог», — отметил Дмитриев. Его слова передает РИА Новости. Он также добавил, что потенциал экономического сотрудничества России и США сохранится в случае уважительного отношения к интересам России со стороны Штатов.
Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина подчеркнул, что серия переговоров была запланирована заранее и состоится, несмотря на недружественные шаги со стороны США в последние недели. По его словам, обсуждения с американскими чиновниками будут посвящены перспективам продолжения диалога между странами при условии уважения интересов России.
Дмитриев также отметил рост нефтяных котировок на фоне новых западных ограничений и добавил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) фиксирует многочисленные попытки Великобритании и стран Европы сорвать прямой контакт Москвы и Вашингтона.
Кирилл Дмитриев прибыл в США 24 октября. Известно, что он встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами. Ожидается обсуждение российско-американских отношений в целом.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- Алишер24 октября 2025 21:18Непонятно, зачем так срочно. Пускай штаты идут далеко со своими санкциями и унитазами.