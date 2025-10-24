В строительной компании «Возрождение Санкт-Петербурга» прошли обыски
24 октября 2025 в 21:10
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В офисах "Строительной корпорации "Возрождение Санкт-Петербурга", являющейся частью "Группы ЛСР", были проведены обыски. Об этом ТАСС сообщили в компании.
