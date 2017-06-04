{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
12:42  04 июня 2017 0

Для исследования Арктики создают гигантскую крылатую подводную лодку. ФОТО

Субмарина- великан будет искать полезные ископаемыеФото: официальный сайт госкомиссии по развитию Арктики

Российские конструкторы создали субмарину для исследования Арктики. Отличительной особенностью подводной лодки является наличие крыльев как у самолета, с помощью которых можно будет изучать подводный грунт на несколько десятков метров, а также создавать трехмерную модель дна.

Проектированием занималось конструкторское бюро «Рубин». Как утверждают создатели, подлодка позволит найти на дне запасы углеводородов и других полезных ископаемых и предоставит российскому Военно-морскому флоту уникальную информацию, сообщается на официальном сайте госкомиссии по развитию Арктики.

Специальные крылья-сейсмодатчики в нерабочем состоянии будут спрятаны между внешним и внутренним корпусами субмарины. В рабочем положении они раскрываются как плавники и образуют гигантскую сканирующую поверхность.

«Новая российская субмарина стала крупнейшим исследовательским подводным аппаратом, который когда-либо создавало человечество», — сообщает сайт госкомиссии по развитию Арктики.

Вес составляет более 13 тысяч тонн, а ее длина почти 135 метров. Подводная лодка сможет развивать скорость более 12,6 узлов или 23 километра в час и функционировать на глубине до четырехсот метров. В экипаж судна входят сорок человек.

Предполагается, что субмарина начнет исследование в Арктике уже в 2020 году.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров