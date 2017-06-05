Стала известна причина страшной давки в Турине

05:39 05 июня 2017 0

Неудачная шутка подростков отправила 1 500 жителей Турина в больницы ФОТО: The Sun

Массовая давка на площади Сан-Карло в Турине произошла из-за неудачной шутки двух подростков. По данным итальянских СМИ, школьники решили притвориться террористами-смертниками.

Установить личности неудавшихся шутников полиции удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, на которых видно, как после крика одного из хулиганов люди бросаются врассыпную. В ходе допроса подозреваемые признали свою вину, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что в результате массовой давки и паники в Турине пострадало около 1500 человек, в том числе — маленький ребенок, находящийся в критическом состоянии.