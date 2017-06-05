{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,69
Динамика за 2 недели
Евро 63,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
05:39  05 июня 2017 0

Стала известна причина страшной давки в Турине

Неудачная шутка подростков отправила 1 500 жителей Турина в больницыФОТО: The Sun

Массовая давка на площади Сан-Карло в Турине произошла из-за неудачной шутки двух подростков. По данным итальянских СМИ, школьники решили притвориться террористами-смертниками.

Установить личности неудавшихся шутников полиции удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения, на которых видно, как после крика одного из хулиганов люди бросаются врассыпную. В ходе допроса подозреваемые признали свою вину, сообщает «Газета.ру».

Напомним, что в результате массовой давки и паники в Турине пострадало около 1500 человек, в том числе — маленький ребенок, находящийся в критическом состоянии.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров