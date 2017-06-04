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04 июня 2017
17:53  04 июня 2017 0

Количество пострадавших в давке на матче «Ювентус»—«Реал» выросло до 1500 человек

Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога
Прокуратура Турина начала расследование инцидента на футбольном матчеФото: Aleksandr Osipov/Flickr.com © URA.RU

Согласно последним данным, в давке на футбольном матче «Ювентус»—«Реал» в Турине пострадали 1527 человек. Среди раненых — один ребенок. Состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Давка произошла в фан-зоне во время финала Лиги чемпионов в Турине. По одной из версий, причиной инцидента стали взрывы петард, по другой — падение металлического ограждения, сообщает газета «Ведомости». Прокуратура Турина начала расследование инцидента.

Финальный матч закончился поражением «Ювентуса» со счетом 1:4.

Ранее сообщалось о 600 пострадавших в давке в Турине.

Наталья Володина
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