Голикова: пенсионный возраст уже можно повысить

07:48 05 июня 2017 0

Население все еще с недоверием смотрит на эту инициативу, признала она Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В обществе с недоверием смотрят на повышение пенсионного возраста, хотя эта тема обсуждается уже давно, заявила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Она поддержала эту инициативу.

Поднять планку пенсионного возраста можно было уже давно, заявила Голикова «Известиям» во время Петербургского международного экономического форума.

«В публичном пространстве звучат две темы: тема налогового маневра, причем так аккуратно, и тема повышения пенсионного возраста. И эта тема звучит так громко и давно, что уже можно было и повысить!» — пояснила глава Счетной палаты.

Она считает, что из-за недоверия к инициативе со стороны населения эту тему следует рассматривать не только с финансовой точки зрения. По мнению Голиковой, эта мера приведет к улучшению сбалансированности пенсионного фонда.

Как писало «URA.RU» ранее, в рамках форума экс-глава Минфина глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предложил новую концепцию повышения пенсионного возраста. Он считает, что его можно поднимать постепенно каждый год, начиная с 2019 года.

Также в стратегии Центра говорится о том, что бедным семьям с детьми можно выплачивать ежемесячное пособие из средств материнского капитала.