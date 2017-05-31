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31 мая 2017
19:52  31 мая 2017 0

Кудрин предложил новую концепцию повышения пенсионного возраста

Открытая лицензия от 09.09.2016. Пенсионеры, шляпа, пенсионеры на скамейке, виды
На счастливую старость по-прежнему рассчитывать трудноФото: pixabay.com © URA.RU
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Пенсионный возраст можно повышать постепенно каждый год, начиная с 2019 года, с таким предложением выступил экс-глава Минфина, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год — до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», — сказано в презентации стратегии экономического развития России на 2018—2024 годы, содержание документа приводит «Газета.ру». В стратегии также говорится о том, что бедным семьям с детьми можно выплачивать из средств материнского капитала ежемесячное пособие.

Татьяна Трушина
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