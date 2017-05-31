Кудрин предложил новую концепцию повышения пенсионного возраста

19:52 31 мая 2017 0

На счастливую старость по-прежнему рассчитывать трудно Фото: pixabay.com © URA.RU

Пенсионный возраст можно повышать постепенно каждый год, начиная с 2019 года, с таким предложением выступил экс-глава Минфина, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«Повышение возраста назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях с 2019 года по полгода в год — до 63 лет у женщин и 65 лет у мужчин», — сказано в презентации стратегии экономического развития России на 2018—2024 годы, содержание документа приводит «Газета.ру». В стратегии также говорится о том, что бедным семьям с детьми можно выплачивать из средств материнского капитала ежемесячное пособие.