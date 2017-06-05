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11:50  05 июня 2017 0

В ХМАО погиб руфер, хотевший показать девушке силу и ловкость. ФОТО

Молодой человек сорвался с высоты, хвастаясь ловкостью перед девушкойФото: Дамир Ахметсафин, "ВКонтакте"

В Нягани произошел несчастный случай. 20-летний местный житель сорвался с 14 этажа.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, 20-летний Дмитрий Молчанов со своей знакомой девушкой вышли на балкон покурить. Там молодой человек решил продемонстрировать подруге свои физические возможности и смелость. Он повис на руках с наружной стороны балкона. Не рассчитав свои силы, мужчина сорвался вниз и погиб. По данному факту ведется проверка.

Александр Лукманов
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