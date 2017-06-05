Эксперты нашли доказательства, что «Боинг» над Донбассом сбили русские. ФОТО

12:04 05 июня 2017 2

Расследованию помог снимок из Twitter Фото из соцсетей, опубликованное Bellingcat

Расследовательская группа Bellingcat представила доказательства того, что летом 2014 года «Боинг» в небе над Украиной сбила российская сторона. Эксперты опубликовали новые фотографии зенитно-ракетной установки «Бук», предположительно поразившей самолет, сделанные в военной части РФ.

«Бук» был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32406), заявляют в Bellingcat. Снимок, сделанный в 2013 году, попал в Сеть только в феврале 2015 года. Утверждается, что это последняя известная фотография «Бука» перед передислокацией ЗРК из России на Украину.

«Хотя на фотографиях „Бука 332“, загруженных на страницы бойцов 53-й зенитно-ракетной бригады в социальных сетях, было видно изображение центра масс, на них не было видно маркировок негабаритного груза на борту машины и на боковых щитках гусениц. По наводке пользователя Твиттера @Sl0zhny команде Bellingcat удалось обнаружить „недостающее звено“ — фотографию, на которой видны маркировки негабаритного груза на „Буке 332“, снятую до его транспортировки в колонне в июне 2014 года», — говорится в сообщении.

На фотографии, снятой российским механиком, вероятно, весной 2013 года, виден «Бук 332» с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на нем в Украине незадолго до и вскоре после того, как малазийский «Боинг» был сбит, отмечают эксперты.

«Эта фотография „Бука 332“, на которой полностью виден бортовой номер, а также маркировки негабаритного груза, — последняя по времени съемки из обнаруженных нами, снятых до его транспортировки в колонне в июне 2014 года, когда вторая цифра бортового номера была уже закрашена», — отмечают в Bellingcat.

Другой снимок снабжен геотегом, который подтверждает, что фото сделано во дворе 53-й бригады в поселке Маршала Жукова, недалеко от Курска. Геолокацию фотографии авторам доклада удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.

1/3 Номер постепенно исчез с установки Фото: Bellingcat

Как писало «URA.RU» ранее, 16 февраля было названо имя виновного в крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе. По словам экспертов, за транспортировку ракетного комплекса «Бук», из которой якобы был сбит самолет в Донбассе, отвечал боец вооруженных сил ДНР «Хмурый», являющийся отставным российским офицером Сергеем Дубинским.