19:02 05 июня 2017 1

Олег Дудко заявляет о своей непричастности к покушению на генерала Тимониченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловском суде Екатеринбурга стартовал процесс над экс-начальником Орджоникидзевского ОВД Олегом Дудко. Он обвиняется в покушении на бывшего начальника УВД Екатеринбурга, экс-главу УМВД по Курганской области, генерала-майора в отставке Бориса Тимониченко.

Последний лично явился на заседание. Правда, журналистам он с порога заявил: «Никаких комментариев. Я не хочу вмешиваться в судебный процесс».

Коротко стриженный, в спортивном костюме с лампасами, Олег Дудко обменялся с зашедшим в зал суда Тимониченко только коротким выразительным взглядом.

Дело Дудко рассматривает коллегия из трех судей.

«До задержания — пенсионер МВД», — ответил Дудко судье на вопрос о его месте работы.

Борис Тимониченко является не только потерпевшим, но и главным свидетелем по делу Дудко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Помимо покушения на Тимониченко, Дудко обвиняется в поджоге «Тойоты Ланд Крузер 200», принадлежавшей Роману Шпейку. С этого эпизода гособвинитель Паникаров и начал оглашать обвинительное заключение дела Дудко. Как следует из материалов дела, в 2014 году у сожительницы Дудко Анжелы Насыровой произошел служебный конфликт с супругой Шпейка. Из-за этого Дудко в апреле 2015 года сжег «Лэнд Крузер» семейства.

Помимо этого, «неустановленное лицо в неустановленном месте предложило Дудко совершить убийство Тимониченко за вознаграждение», — зачитал Паникаров. Для преступления Дудко взял в помощники Игоря Казакова. Больше полугода сообщники следили за Тимониченко. Наконец, 19 февраля 2016 года, Казаков забрал Дудко из дома и привез к месту жительства отставного генерала полиции на улице Родонитовой в Екатеринбурге. В подъезде дома Дудко дождался, когда его бывший начальник выйдет из квартиры, и выстрелил в него на лестничной площадке. Пуля попала в лицо экс-полицейского и прошла навылет, каким-то чудом не убив его. «Видя, что Тимониченко не подает признаков жизни, и полагая, что он убит, сообщники скрылись, — зачитал Паникаров. — Денежное вознаграждение они не получили, поскольку потерпевший остался жив».

Олег Дудко — бывший подчиненный Тимониченко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще несколько эпизодов обвинения касаются оборота и хранения взрывчатки, оружия и боеприпасов.

Кстати, мотивы покушения на Тимониченко до сих пор остаются слабым местом обвинения Дудко. Сам подсудимый, пока зачитывали заключение, рассматривал журналистов, подмигивал, ловя их взгляды и выразительно мотал головой на тезисы обвинения.

«Обвинения понятны. Я категорически не согласен ни с одним из эпизодов обвинения», — заявил Дудко суду.

«Данное обвинение не отвечает требованиям закона. В обвинении должны быть правильно и четко изложены такие вещи, как место, время преступления. Но данное обвинение в части эпизода, связанного с покушением на убийство Тимониченко, не детализировано. Есть только видимость детализации. Следствие избавило себя от обязанности поиска доказательств», — заявил адвокат Дудко.

В ходе одного из перерывов в заседании Дудко улучшил момент и обратился к журналистам: «Сфотографируйте ранение Тимониченко. В него не стреляли, а ударили заточкой!»

После оглашения обвинительного заключения перед судом выступили пострадавшие, затем судья объявил перерыв. Процесс продолжится во вторник, в 14.00, на нем выступит сам Борис Тимониченко.

Борис Тимониченко — легенда свердловской полиции. Он возглавлял УВД Екатеринбурга в 90-е годы Поэтому сразу после покушения появилась версия, что его «заказала» уралмашевская группировка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выйдя из зала суда, экс-начальник полиции Екатеринбурга ответил на несколько вопросов журналистов: «Конечно, я опознал Дудко как стрелявшего (ранее адвокаты обвиняемого заявляли, что Тимониченко в ходе очной ставки опознал Дудко в качестве своего подчиненного, а не киллера — прим.ред.). Будет судебное следствие, на котором я буду давать показания. Вы все услышите и зафиксируете. Это все, что я могу сказать».

Напомним, что Чкаловский суд Екатеринбурга 25 мая уже вынес приговор соучастнику покушения на экс-начальника УВД Екатеринбурга и приговорил Игоря Казакова к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

52-летний Игорь Казаков написал явку с повинной, полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Поэтому суд рассматривал его дело в особом порядке, без изучения доказательств.

Как заявлял сам Казаков в ходе процесса, Дудко завербовал его под предлогом борьбы с промышленным шпионажем. Выступая с последним словом, Казаков заявлял, что ему нравилось «играть в шпионов», а Дудко он воспринимал как сотрудника могущественной спецслужбы.

По неофициальным данным, покушение на Тимониченко могло произойти из-за его нынешней работы. Генерал в отставке работал в ПАО «Т-Плюс» и выбивал долги из предприятий ЖКХ. Сам Дудко ранее заявлял, что попытка убийства является местью со стороны уралмашевской группировки.