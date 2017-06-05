21:49 05 июня 2017 0

В Кургане прошел пикет против добычи урана на месторождении Добровольное Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане нарастает протестное движение против добычи урана на месторождении Добровольное в селе Звериноголовское. В День эколога, 5 июня, курганские коммунисты и антиуранщики провели пикет и сбор подписей с требованием провести независимую экологическую экспертизу месторождения и оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС). Акция прошла на площади у кинотеатра «Россия», передает корреспондент «URA.RU».

Активисты рассказывали прохожим о потенциальной экологической катастрофе при добыче урана методом подземного выщелачивания в условиях Добровольного месторождения, которое находится поблизости от реки Тобол. Подписи охотно ставили молодые и пожилые жители областного центра.

Секретарь обкома КПРФ Василий Кислицын разделяет опасения активистов. «Мы уже пережили свой „Чернобыль“ — аварию на „Маяке“. Река Теча до сих пор радиоактивная, а часть населения Зауралья пострадала от заражения. Сегодня „Далур“ начинает освоение месторождения Добровольное, причем никаких экспертиз безопасности этой работы нет. В соответствие с законом об охране окружающей среды должна быть дана независимая оценка того вреда, который может быть нанесен населению. К сожалению, пока мы этого не видим», — заявил он.

Ссылаясь на мнение ученых, Кислицын отмечает, что геологическое строение Добровольного существенно отличается от Далматовского месторождения. Реагенты могут попасть в водоносный горизонт и в реку Тобол. «Недавно было совещание экологов, в котором участвовала заведующая кафедрой экологии КГУ Ольга Завьялова. Она привезла подписи ученых-экологов из МГУ, Санкт-Петербургского, Томского и ряда других вузов, которые тоже озабочены этой проблемой. Надеюсь, они к нам приедут, чтобы провести экспертизу», — отметил Василий Кислицын. Для Зауралья тема экологии актуальна еще и потому, что область лидирует по смертности от онкологических заболеваний.

Активисты собрали уже более 600 подписей. Требования направят президенту, в Государственную Думу РФ, а также в областную комиссию по экологии под председательством губернатора Алексея Кокорина.

30 мая председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении АО «Далур» по результатам аукциона месторождения Добровольное в Курганской области для разведки и добычи урана. Представили предприятия заявляют о безопасности работ.

«Далур» планирует после получения лицензии начать подготовку проектной документации, в том числе проведение инженерно-экологических изысканий и оценки воздействия на окружающую среду. Разработку проекта предприятие рассчитывает завершить до конца 2017 года. После этого, в соответствии с требованиями законодательства, с жителями Звериноголовского района проведут общественное обсуждение. И только после положительного заключения документы будут переданы на госэкспертизу, а предприятия сможет преступить к разведке. Через несколько недель в селе Звериноголовское будет открыт Информационный центр АО «Далур», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе уранового холдинга АО «Атомредметзолото» госкорпорации Росатом.

Противники добычи урана настаивают, что предприятие, которое заплатило за право работы на месторождение более 70 млн рублей, не может быть незаинтересованным в результатах экспертизы. 7 июня Далматовский районный суд рассмотрит иск противницы добычи урана Любови Кудряшовой к АО «Далур», которая требует признать аукцион на право разведки и добычи урана на Добровольном незаконным. Кудряшова ждет группу поддержки из Челябинской и Тюменской областей.