{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 июня 2017
04 июня 2017
03 июня 2017
02 июня 2017
01 июня 2017
31 мая 2017
22:31  05 июня 2017 0

Ямал остался без интернета из-за повреждения на линии

клипарт Копьютеры и соц сети, браузер, поломка, сбой, компьютер, отсутствие связи, сеть, интернет
Без доступа к Сети осталась почти вся западная часть ЯНАОФото: Александр Мамаев © URA.RU

Практически вся западная часть Ямало-Ненецкого автономного округа осталась без интернета из-за повреждения на линии «Ростелекома» в районе Нового Уренгоя. Как пояснили «URA.RU» в пресс-службе компании, на место аварии уже выехала бригада рабочих, однако когда именно удастся устранить проблемы со связью, пока неизвестно.

В компании также пока затруднились ответить, сколько абонентов остались без интернета из-за повреждения, но, по неофициальным данным, это около 25 тысяч — жители Нового Уренгоя, Надыма, Салехарда, Лабытнанги и всех прилегающих небольших поселений.

Источники агентства при этом констатируют, что «Ростелеком» является на Ямале крупнейшим провайдером, который обслуживает не только физических лиц, но и госучреждения.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров