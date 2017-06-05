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05 июня 2017
04 июня 2017
Главные новости Свердловской области
23:06  05 июня 2017 0

«Ельцин Центр» и телебашня нанесли МУГИСО многомиллионные убытки. Их покроет Краеведческий музей

85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, ельцин центр
Долги "Ельцин Центра" погасит музей-ветеранФото: Анна Майорова © URA.RU

Распорядительная дирекция МУГИСО обратилась к депутатам Заксобрания с просьбой передать ей в хозяйственное ведение комплекс зданий в екатеринбургском «городке чекистов», в котором расположен Свердловский областной краеведческий музей.

В розданном парламентариям письме за подписью руководителя дирекции Дмитрия Савина говорится, что организация будет использовать недвижимость для пополнения собственных оборотных средств. Полученные с арендаторов дополнительные деньги пойдут на покрытие полученных за последний год убытков.

В частности, после передачи в казну области в ноябре 2016 года Екатеринбургской телебашни фискальные органы предписали дирекции вернуть в бюджет ранее полученную ею налоговую льготу в размере 76 миллионов рублей.

Еще один долг по уплате налога на прибыль в размере 21,8 миллионов рублей возник после решения о смене кредитора строительства здания «Ельцин Центра». В 2013 году 2 миллиарда рублей на эти цели выделило МУГИСО. Финансовую операцию оформляла дирекция. Однако в июне прошлого года право требования возврата долга было передано правительству области.

Еще 39 миллионов рублей дирекции пришлось направить на восстановление деятельности ООО «Фарфор Сысерти», 50% которого были переданы дирекции в дар.

Дмитрий Савин заявил в своем письме, что правительство разрешало продать дирекции шесть находящихся в ее ведении зданий. Однако полученных от приватизации средств не хватит для выполнения всех платежей.

Удовлетворение просьбы дирекции может отразиться на деятельности занимающего указанные помещения ресторана «Хмели Сунели». В министерстве культуры пообещали утром 6 июня прояснить, гарантирует ли их ведомство сохранение прав Краеведческого музея.

В Законодательном собрании пообещали, что запланированное на вторник обсуждение будет непростым. «Фракция КПРФ приняла решение голосовать против. Почему мы должны расплачиваться за ошибки менеджмента распорядительной комиссии? Мы не хотим, чтобы Борис Ельцин забирал бюджетные деньги даже после своей смерти», — пояснил депутат-коммунист Вячеслав Вегнер.

Константин Джултаев
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