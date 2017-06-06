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06 июня 2017
05 июня 2017
01:32  06 июня 2017 0

Преступник, расстрелявший людей в Орландо, оказался бывшим военным

Армия-2015. Москва, пистолет, оружие, стрельба, пл-14
Уволившийся из армии в 1999 году, Нойман семьей не обзавелся и жил одинФото: Антон Белицкий © URA.RU

По данным шерифа округа Орандж Каунти Джерри Демингса, устроивший стрельбу в Орландо мужчина является 45-летним бывшим военным Джоном Робертом Нойманном. По уточненным данным, его жертвами стали пять человек — четверо мужчин и женщина.

Возраст погибших — от 35 до 70 лет.

Как сообщает «Национальная служба новостей», Нойман был уволен из армии США в 1999 году. Мужчина проживал один, семьи у него не было.

Сам убийца после совершенного им преступления покончил с собой, передает «Интерфакс». Разрешения на ношение оружия у преступника не было.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла около 9:00 по местному времени в офисе компании, в которой мужчина работал до апреля этого года, но был уволен.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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