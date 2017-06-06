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12:14  06 июня 2017 0

В Пермь приедет глава Сбербанка

Пресс-конференция в ТАСС
Визит Германа Грефа может состояться уже 8 июняФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Сбербанка Герман Греф приедет в Пермь. Визит может состояться уже 8 июня, рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

В четверг, 8 июня, в Пермь приедет один из заместителей Грефа и, возможно, сам глава Сбербанка. Если же Греф не посетит столицу Прикамья на этой неделе, то его визит состоится 20 июня. Ранее «URA.RU» писало, что глава Сбербанка приедет в Пермь, чтобы открыть здесь Управление работоспособности устройств самообслуживания. Именно в подразделение с этим странным названием должны перевестись порядка 800 сотрудников из тысячи, которые попадут под массовые сокращения, вызванные реорганизацией Западно-Уральского банка.

Известно, что пермский филиал Сбербанка станет частью Волго-Вятского филиала. Из-за этого в Перми намечаются массовые сокращения. В банке уверяют, что для клиентов ничего не изменится.

Анна Белкина
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