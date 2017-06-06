14:16 06 июня 2017 1

Борис Тимониченко ранее не рассказывал о обстоятельствах покушения на себя. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловском суде Екатеринбурга сегодня выступает главный свидетель, являющийся и потерпевшим, генерал майор в отставке экс-начальник УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко. На процессе по делу бывшего начальника Орджоникидзевского ОВД Олега Дудко, Тимониченко рассказывает обстоятельства покушения на себя.

Согласно материалам обвинения, Олег Дудко получил от неустановленного лица «заказ» на устранение Тимониченко, работавшего в компании ПАО «Т-Плюс» с долгами предприятий ЖКХ. В помощники обвиняемый привлек Игоря Казакова, который должен был исполнять роль водителя. Вместе они более полугода следили за генерал-майором. 19 февраля 2016 года Дудко подкараулил Тимониченко на лестничной площадке и выстрелил ему в лицо из пистолета. Пуля прошла навылет, не задев жизненно-важные органы. В уверенности, что «заказ» исполнен, Дудко с Казаковым скрылись. Однако Тимониченко выжил.

Спустя считанные дни следователи задержали Казакова, который написал явку с повинной и дал показания на Дудко. Его дело было выделено в отдельное производства и в мае суд приговорил Игоря Казакова к 4,5 годам колонии. А процесс по экс-начальнику Орджоникидзевского ОВД стартовал накануне.

Сам Дудко заявляет о своей невиновности и говорит, что Казаков его оговорил. В ходе первого заседания он с нетерпением ожидал допроса Тимониченко. «Это будет очень интересно», — анонсировал обвиняемый журналистам предстоящую судебную процедуру.

Сам Тимониченко ранее крайне скупо комментировал покушение на себя: «Не хочу вмешиваться в ход судебного следствия».

15:58 Дудко: "Сколько времени мне потребовалось, чтобы установить местонахождение твоей тещи в городе Нюрнберг?". Казаков объясняет судье: "Да, мы теряли тещу, которая проживает в Германии. Я попросил Олега ее найти. Он сказал, что ее нашел. Но после я узнал, что ее уже давно нет в живых. Так что я очень сомневаюсь".

15:56 Вопрос от Дудко: "Как себя чувствуете, Игорь Маркович?". Казаков: "Твоими молитвами".

15:56 Вопрос от Тимониченко: "Вы следили за домом на Крестинского,57. Зачем?". Казаков: "Это был человек низкого роста. Сейчас я уже не вспомню. Он мне показал кона квартиры и попросил следить когда там будет зажигаться свет и связывать это с появлением машины на парковке".

15:53 У гособвинителя вопросы закончились. Допрос продолжают адвокаты сторон.

15:44 Впоследствии, именно Казаков в ходе следственный действий, указал правоохранителям на место, где нашли остатки паспорта Тимониченко.

15:39 — Я не ставил под сомнения слова Олега. Я что, должен был в такой ситуации пойти заявление написать?! Из СМИ я об этом ничего не узнавал.

15:37 — После этой поездки, у меня в душе возникли сомнения. Мне трудно оценивать подобные действия как не профессионалу. Не знаю как много зарабатывает человек, занимающийся подобной работой, но он жил с семьей в однокомнатной квартире. Чувствовалось, что он что-то недоговаривает. Но я был далек от мысли, что это все вранье!

15:28 — Первое, что меня неприятно так кольнуло, было то, что я увидел кота на заставке телефона, который Олег уничтожал. Я сам кошатник. Это было мне неприятно.

15:27 — Дальше доехали до Викулова. Заехали во двор. Там он тоже что-то резал и избавился там от сумки. Олег зашел в гаражи и я увидел, что он там режет паспорт.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

15:25 — Олег был на взводе. Мы доехали до Зоологической. Там он сказал, что нужно уничтожить телефоны, которые он достал из борсетки. В итоге, он вышел из машины и стал подкладывать их под колеса. После чего, он сильным движением выбросил их в сугроб.

15:23 — Поехали по 8 марта, свернули на Авиационную. Олег сказал, что была перестрелка, в квартиру войти не удалось, дома кто-то был еще. Он начал ножом резать пластиковые карты, документы, которые доставал из борсетки.

15:20 — На Ботанике мы остановились, активировали симки. Поставили машину и пошли на Родонитовую, 22. Олег сказал, что за ларьком стоит машина с «Вымпелом». Он сказал ждать его здесь. Точно не помню сколько я простоял. Где-то в семь Олег позвонил и сказал, что выходит. Я его встретил, мы сели в машину и поехали. В руках у него была большая борсетка. Он сказал: «Видел как „Вымпела“ уезжали». Я сказал, что нет. Первым делом он разломал телефоны.

15:16 — В тот день я приехал за ним в 05.20. Он вышел ко мне прямо из кустов. Нес с собой сумку и куртку новую, которую я раньше не видел. Прямо на кроссовки были одеты носки. На руках — какие-то нарукавники.

15:11 — За неделю, он мне сказал: «Игорь, надо будет заехать за мной пораньше». Он дал денег, чтобы я купил телефоны и сим-карты. Объяснил, что будет операция. А это — мера конспирации.

15:09 — В середине октября Дудко мне позвонил и сказал, что нашел нам машину — «Шкода Румстер». Он сказал, что машина оформлена на одного из «наших» людей. На этой «Шкоде» я начал возить Олега.

15:01 Прокурор переходит к делу Тимониченко.

— Следили с конца 2014 года и весь 15-й. Ездили за человеком на БМВ. Он мне объяснял, что это тоже человек из организации, занимающейся промышленным шпионажем. В конце 2015 года Дудко стал говорить, что надо будет в момент выхода этого человека из квартиры, зайти к нему домой, при содействии группы «Вымпел». Дома надо будет из сейфа изъять документы и дискеты. Он сказал, что фамилия человека Тимониченко. Что у Олега Валерьевича к этому шпиону и личная неприязнь. Якобы из-за Тимониченко погиб его брат! Про ликвидацию Тимониченко разговора не было.

14:55 — Если я в чем-то себя и виню, так это в том, что поверил тому, что мне говорили, — говорит Казаков.

14:51 Прокурор расспрашивает Казакова о поджоге «Тойота Лэнд Крузер» Шпейка в апреле 2015 года. По материалам дела, Дудко сжег машину, чтобы отомстить обидчице его сожительницы. А свидетель объясняет, что Дудко рассказывал, будто «Тойота» принадлежит промышленному шпиону. Чтобы стравить шпионов между собой, нужно было поджечь машину. Что заговорщики и осуществили.

Дудко внимательно слушает показания Казакова. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

14:43 Со слов Казакова выходит, что в первую очередь Дудко использовал его в качестве водителя.

14:41 — В 2014 году он попросил повозить его по делам организации. Он только объяснил, что эта работа связана с промышленным шпионажем. Работу он якобы делает по просьбе его дяди. Поначалу мы следили за квартирой дома на улице Крестинского. Он пояснял, что там живет тот, кто занимается промышленным военным шпионажем в пользу китайцев. Я занимался этим безвозмездно, — продолжает Казаков.

14:35 — Я познакомился с Дудко в 2010 году. Я занимался металлоломом. У меня на штрафстоянку забрали

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Газель». Знакомые меня с ним познакомили, чтобы помочь забрать машину.

Первые дни он загадочно о себе рассказывал. Дал понять, что имеет отношение к секретным службам, что-то вроде разведки. Подробнее стал говорить в 2013 году. Рассказал, что работает на Внешнюю разведку, а дядя его общается с первыми лицами государства. Что он был во всех горячих точках планеты: Югославия, в Таджикистане занимался обменом пленных. Много рассказывал.

В общем действующий сотрудник спецслужб. В 2014 году он позиционировал себя как начальник диверсионного центра.

14:32 Казакова завели в зал. Начался допрос. Первым вопросы задает гособвинитель Паникаров.

14:28 Решено первым допрашивать Казакова. Дудко — это соучастник покушения на Тимониченко, который дал следствию показания на Дудко. Ранее его уже приговорили к 4,5 годам заключения.

14:27 Судья поставил перед участниками вопрос: кого допрашивать первым Дудко или Тимониченко?

14:26 Участников запустили в зал суда. Улучшив минуту, Дудко ответил на пару вопросов журналистов. «Я был дома. Мне бы очень хотелось бы познакомиться с авторами этой комбинации, которую разыгрывают против меня. „Уралмаш“ тут не при чем. Это журналисты передернули. Давайте дождемся сегодняшних выступлений. Вы все узнаете»

14:16 Помимо выступления Тимониченко, планируется, что сегодня даст показания другой важный свидетель следствия — Игорь Казаков. Он дал признательные показания, которые являются основным доказательством вины Дудкова.