Соцсети завелись: обсуждают появление нового бензина ЭКТО 100

17:02 06 июня 2017 0

Марка нового бензина вызвал бурное обсуждение автомобилистами ФОТО: Соцсеть

Автолюбители обсуждают появление на заправках нового бензина ЭКТО 100. Отзывы звучат разные, кто-то пугается новинки, кто-то успокаивает и уверяет, что бензин нормальный и ничего страшного не случится.

Как выяснилось, бензин премиум-класса ЭКТО 100 начал продавать на своих заправках «ЛУКОЙЛ».

«Новое усовершенствованное топливо семейства ЭКТО с улучшенными эксплуатационными свойствами полностью заменит бензин ЭКТО Sport 98 в розничной сети АЗС компании. Продажа премиального топлива во всех регионах деятельности сбытовых организаций ПАО „ЛУКОЙЛ“ началась после проведения работ по необходимой технической подготовке сети автозаправочных станций», — сообщается на официальном сайте нефтяной компании.

По данным фирмы, новое топливо — результат модернизации и многолетней работы. Разработаны новая рецептура и новые формы смешивания автомобильных бензинов.

У водителей сразу возник вопрос о цене Фото: Соцсеть

«Экто 100, 100 рублей за литр», — спрашивает пользовательница DariaKoekinа.

Ей отвечает Петя Петров, который объясняет: «Он будет продаваться вместо 98-го, цена особо, если вообще, не изменится, т. е. 42-45р. за литр».

В другом случае обсуждаются последствия перехода на новое топливо для двигателя.

Как повлияет на двигатель? Фото: Соцсеть

«Поршня из-под капота вылетят, да и выхлоп не рассчитан на этот бензин, совершенно другие температуры», — пишет Максим Максимов.

Ничего там не вылетит… Фото: Соцсеть

Ему отвечает Александр Шереметьев: «Ничего там не вылетит, это всего лишь октановое число. На пропане ездят там 105, и ничего почему-то не вылетает, температура горения бензинов в среднем — 900-1100 градусов. Заливали 102 в тазомотор и ничего не сгорело. Ниво поршни те же самые прекрасно держатся на турбосах так же как и стандартные клапана с которых срезают для облегчения».