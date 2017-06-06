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06 июня 2017
05 июня 2017
Главные новости Свердловской области
17:06  06 июня 2017 0

На Урале 78-летний дед сбил ребенка на зебре и сбежал с места ДТП

Пенсионер испугался ответственности и уехал с места происшествияФото:"Типичный Богданович", "ВК"

В городе Богдановиче 78-летний пенсионер сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика и сбежал с места аварии. Ребенок с сотрясением мозга и ушибами госпитализирован.

Инцидент произошел в Богдановиче накануне, 6 июня, на улице Ленина.

«После ДТП водитель „Дэу Матиз“ скрылся, но очевидец успел запомнить номер. Водитель оказался пенсионером 1938 года рождения. Составлен административный протокол», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Сегодня в мировом суде Богдановича было рассмотрено дело пожилого водителя. В результате мужчина лишен водительского удостоверения на один год.

Александр Лукманов
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