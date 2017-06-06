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06 июня 2017
Главные новости Москвы
17:57  06 июня 2017 0

Малоимущие россияне будут получать на продуктовую карточку 10 тысяч рублей в год

Деньги. Клипарт. Тюмень, купюры, ножницы, деньги, расходы, рубли
Инициатива призвана "замаскировать массовое обнищание народа"Фото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Экономический кризис в России
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Размер продовольственной помощи малоимущему населению будет ограничиваться суммой в 10 тысяч рублей. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Средства будут начисляться на специальную карточку.

«Будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца. Если человек не использовал эти средства, то они сгорают и начисляется новая сумма», — заявил министр, которого цитируют федеральные СМИ. Он также сообщил, что запуск программы планируется на 2018 год, а в полном объеме она развернется в 2019-м. Объем программы оценивается в 200-300 млрд рублей в год.

Заявление министра уже вызвало критику в обществе. Так, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев заявил, что инициатива призвана лишь замаскировать массовое обнищание народа и не спасет ситуацию.

«Это несущественный вклад. Если прожиточный минимум в среднем на территории страны — 11 тысяч, то что такое 10 тысяч рублей в год? — сказал депутат корреспонденту „Национальной службы новостей“. — Хотя это лучше, чем ничего». По его мнению, сумма может быть увеличена, если «такие госкорпорации, как „Роснефть“, заплатят 50% налога на прибыль».

Коломейцев также добавил, что введение системы поддержки малоимущих с карточками указывает на несостоятельность сегодняшней экономики. «Начинали с критики карточной системы, но тогда, в 90-х, она вводилась по другим причинам, — сказал зампред думского комитета. — А сегодня уже 20 миллионов человек ниже черты бедности, а система не воспроизводит экономику».

Андрей Гусельников
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