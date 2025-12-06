Spiegel: Британия, Франция и ФРГ оскорбили Индию на фоне визита Путина
Накануне визита Путина в Индию послы ЕС оскорбили Индию в местной прессе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Накануне визита президента РФ Владимира Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании написали пропагандистскую статью для индийской ежедневной газеты, в которой обвинили Россию в конфликте на Украине и не упомянули позицию страны. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
«Подобная акция западных послов была воспринята в Дели как оскорбление накануне важного визита. Ведь они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику России и индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — передает Spiegel.
Отмечается, что послы трех ведущих стран ЕС охарактеризовали в статье конфликт на Украине как якобы жестокое нарушение международного права. Но Spiegel отмечает, что Дели не позволило «ничему омрачить свою радость» от первого визита лидера России с 2022 года».
Переговоры президента России Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди состоялись 5 декабря во дворце Хайдарабад в Нью-Дели. Москва и Нью-Дели по-прежнему рассматривают друг друга не только как стратегических партнеров, но и как дружественные государства. Государственный визит Путина в Индию вновь показал, что бывшая британская колония, несмотря на давление со стороны США и угрозы введения санкций, избрала самостоятельный курс и намерена продолжать углублять сотрудничество с РФ.
Материал из сюжета:Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.