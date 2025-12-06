Накануне визита Путина в Индию послы ЕС оскорбили Индию в местной прессе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Накануне визита президента РФ Владимира Путина в Индию послы Германии, Франции и Великобритании написали пропагандистскую статью для индийской ежедневной газеты, в которой обвинили Россию в конфликте на Украине и не упомянули позицию страны. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

«Подобная акция западных послов была воспринята в Дели как оскорбление накануне важного визита. Ведь они не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику России и индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством», — передает Spiegel.

Отмечается, что послы трех ведущих стран ЕС охарактеризовали в статье конфликт на Украине как якобы жестокое нарушение международного права. Но Spiegel отмечает, что Дели не позволило «ничему омрачить свою радость» от первого визита лидера России с 2022 года».

Продолжение после рекламы