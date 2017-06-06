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Главные новости Курганской области
22:02  06 июня 2017 0

Даже суд не смог заставить власти Кургана отремонтировать дороги. ФОТО

Состояние дорог города Кургана, разбитая дорога, улица коли мяготина, ямы в асфальте
Водители второй год ездят по ямам на ул. К. МяготинаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2016 году прокуратурой было направлено 21 исковое заявление в суд с требованием отремонтировать дороги в Кургане. Однако многие из них до сих пор так и не выполнены. В этом году список требований начал расширяться, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

После обращения жителей была проведена проверка состояния участка дороги на улице Советской и в переулке Омский. Как выяснилось, асфальт здесь создает реальную угрозу возникновения аварий. «Дорога без проведения ремонтно-восстановительных работ не пригодна для движения автотранспорта», — констатировали в ведомстве. В суд направлено исковое заявление с требованием возложить обязанности на МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана» провести ремонт.

Аналогичные требования в прошлом году направлялись и по поводу дорог на улицах Стройбаза, 2-я Часовая и Зеленая. Претензии были и к улицам Климова, Свердлова, Партизанская, К. Мяготина и другим. Уточнить ход исполнения судебных решений «URA.RU» предложили в службе судебных приставов.

Однако жители Кургана и без подсказок силовых ведомств называют самые проблемные улицы города — Станционную и К. Мяготина, по которым идет большой поток транспорта. Здесь ремонта ждут уже второй год, горожане разбивают подвески своих автомобилей на асфальте, с которого недобросовестные подрядчики сняли верхний слой.

В пресс-службе администрации Кургана затруднились с ходу озвучить план ремонта дорог на лето 2017 года и предложили написать запрос. Ранее руководители мэрии обещали, что начнут работы именно с тех участков, где в прошлом году возникли проблемы с ремонтом.

«URA.RU» продолжит следить за ситуацией.

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На улице Станционной начались работы по благоустройству тротуара Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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