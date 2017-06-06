22:52 06 июня 2017 0

Ьолельщики прощаются с "Тереком" Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Болельщики футбольного клуба «Терек» болезненно восприняли новость о переименовании любимой команды в «Ахмат» в честь отца действующего главы Чечни. Они заявили, что перестанут болеть за команду, если ей дадут другое имя.

Ранее генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров рассказал о планах переименовать «Терек» Грозный в «Ахмат» Грозный. По его словам, предложение уже поступило на рассмотрение главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщается в группе болельщиков «Терека» во «ВКонтакте».

Ахмед Айдамиров объяснял решение о переименовании тем, что благодаря первому президенту Ахмату Кадырову клуб существует. Кроме того, по его словам, с такой просьбой к руководству клуба обращались и многочисленные болельщики.

Фото: скрин соцсети

Однако фанаты клуба инициативу не одобрили. «Терек однажды, Терек навсегда! (здесь и далее орфография и публикация авторов сохранены — прим.ред.)» «Ни по телеку, ни по стадиону смотреть не буду, я с 6 лет болел и любил свой клуб Терек, у меня футболка Терек, Шарф Терек, на машине эмблема Терек — все Терек», «Теперь хоть Месси купите, ролм для меня не играет: фк Ахмат я не знаю этого клуба, только республиканский ТЕРЕК грозный», «давайте еще „Спартак“ переименуем в „Володя“», «последнее слово всё равно за Кадыровым Рамзаном Ахматовичем, может, он примет мудрое решение и наложит вето на переименование Терека, а вообще, высшие футбольные власти должны подключиться (вмешаться) и помешать сумасбродным планам отдельной группы лиц совершить форменную революцию, как так с 1958 года Терек не меняется, именно под этим названием Терек в 2004 году выиграл Кубок России, стал вскоре полноправным участником премьер-лиги и занял самое высокое место в своей истории — ПЯТОЕ место», — пишут подписчики группы.

Другие пытаются найти компромисс в этом решении. «Терек надо как есть оставить можно вторую команду создать — ФК Ахмат. Пусть две команды будет, у москвичей же четыре есть», «Какая разница, как клуб будет называться, главное победа и участие в финалах чемпионата и гордиться, что это наш чеченский дух, главное не внешность, а сердце», — считают они.

Как отмечает руководство ФК «Терек», клуб может быть переименован до начала чемпионата России, который стартует 13 июля.