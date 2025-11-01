Стала известна стоимость сногсшибательного наряда Королевой в финале «Суперстара»

Наташа Королева и Аника Керимова Фото: Архив Аники Керимовой

Певица Наташа Королева в финале «Суперстара» удивила в очередной раз роскошным нарядом. Звезда появилась на финальном состязании вокально-инструментальных ансамблей в наряде за полмиллиона рублей. Как стало известно корреспонденту URA.RU, дизайн платья разработала именитый дизайнер Аника Керимова.

Наташа Королева — знатная модница. На «Суперстаре» она каждую неделю радовала зрителей новыми образами. Но в финале, кажется, превзошла саму себя: такой стильной ее не видели уже давно. В этот вечер Королева получила немало комплиментов не только от зрителей, но и от звездных коллег. Аника Керимова рада, что наряд пришелся по душе.

«С Наташей мы давно дружим, — рассказывает Керимова. — Уже стало доброй традицией, что в финале „Суперестара“ она появляется именно в моих нарядах. Этот сезон не стал исключением. Наташа приехала и сказала: „Аника, я должна быть настоящей королевой“. Мы подумали-подумали и взялись за работу.

Продолжение после рекламы

По словам Керимовой, над нарядом для Королевой ее мастерицы работали почти две недели. Особенно долго пришлось заниматься созданием платья.





Наряд для Наташи Королевой для финала «Суперстара» сшила дизайнер Аника Керимова Фото: Виктор Васильев

«Это платье ручной работы, — объясняет Аника Керимова. — Оно от кутюр, создано в единичном экземпляре. На его создание ушло больше двадцати метров ткани — натурального шелка».

Одним платьем Королева не обошлась. Образ было решено дополнить модной курткой серебристого цвета. Его создала также Керимова.

«Куртка из натуральной кожи, — продолжает Аника. — В этом сезоне такие фасоны очень актуальны. Наташе куртка очень идет: цвет омолаживает и придает особый лоск. Хочу сказать, что все вещи сразу ей подошли: сели на нее, как влитые. Мои мастерицы давно знают Наташу, поэтому создают наряды именно под ее фигуру, чтобы подчеркнуть все достоинства. А недостатков у Наташи нет — у нее идеальная фигура!»

По словам Аники Керимовой, наряд Королевой стоит чуть больше полмиллиона рублей. Платье от кутюр ручной работы стоит чуть больше трехсот тысяч рублей. Кожаная куртка — в районе 200 тысяч.