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07 июня 2017
06 июня 2017
07:13  07 июня 2017 0

Песков сообщил о грядущей встрече Путина и Трампа

Дональд Трамп, москитная сетка, дети в окне, регистрация автомобиля, выпускной бал , трамп дональд
Переговоры пройдут в ходе саммита G20Фото: depositphotos.com © URA.RU

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Протокол предусматривает лишь разговор двух лидеров, заявления для прессы по итогам переговоров не планируется.

При этом, по словам Пескова, точная дата встречи пока не согласована. «В Гамбурге — да, может, но даты нет», — цитирует пресс-секретаря главы государства «Газета.ру».

Это первое подтверждение предстоящей встречи лидеров двух стран. Ранее посол США в России Джон Теффт говорил, что договоренности о встрече Путина и Трампа пока нет.

Владимир Васин
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