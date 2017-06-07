Песков сообщил о грядущей встрече Путина и Трампа

07:13 07 июня 2017 0

Переговоры пройдут в ходе саммита G20 Фото: depositphotos.com © URA.RU

Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться в Гамбурге на саммите G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Протокол предусматривает лишь разговор двух лидеров, заявления для прессы по итогам переговоров не планируется.

При этом, по словам Пескова, точная дата встречи пока не согласована. «В Гамбурге — да, может, но даты нет», — цитирует пресс-секретаря главы государства «Газета.ру».

Это первое подтверждение предстоящей встречи лидеров двух стран. Ранее посол США в России Джон Теффт говорил, что договоренности о встрече Путина и Трампа пока нет.