Венесуэла не вернула России 950 млн долларов

09:56 07 июня 2017 0

Венесуэла не выполнила обязательства перед Россией о возврате долга Фото: Pixabay

Венесуэла не выполнила обязательства перед Россией о возврате долга, из-за чего наша страна в 2017 году недополучит 54 млрд рублей в бюджет. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты.

По информации «Газеты.ру», данная сумма (в пересчете на доллары США — 950 млн) — это около половины от всего объема, который предполагалось получить от выданных Россией иностранных кредитов.

Кредит Венесуэле был предоставлен в 2011 году. Половину суммы Каракас получил в 2012 году, еще половину — в 2013 году. В сентябре прошлого года российское правительство согласилось консолидировать долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 млрд долларов. Страна должна была гасить его равными полугодовыми траншами в течение трех лет, сообщает «Коммерсантъ».