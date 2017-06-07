{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
06 июня 2017
09:56  07 июня 2017 0

Венесуэла не вернула России 950 млн долларов

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Венесуэла не выполнила обязательства перед Россией о возврате долгаФото: Pixabay

Венесуэла не выполнила обязательства перед Россией о возврате долга, из-за чего наша страна в 2017 году недополучит 54 млрд рублей в бюджет. Об этом сообщается в заключении Счетной палаты.

По информации «Газеты.ру», данная сумма (в пересчете на доллары США — 950 млн) — это около половины от всего объема, который предполагалось получить от выданных Россией иностранных кредитов.

Кредит Венесуэле был предоставлен в 2011 году. Половину суммы Каракас получил в 2012 году, еще половину — в 2013 году. В сентябре прошлого года российское правительство согласилось консолидировать долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 млрд долларов. Страна должна была гасить его равными полугодовыми траншами в течение трех лет, сообщает «Коммерсантъ».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров