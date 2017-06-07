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07 июня 2017
14:46  07 июня 2017 0

Мэрия Москвы устраивает на работу роботов. Пилотный андроид уже пашет в call-центре

ИННОПРОМ-2016: второй день. Проходка мантурова и девушки. Екатеринбург, робот
Работает без выходных и кушать не проситФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В справочной службе мэрии Москвы трудится робот-оператор. Механический сотрудник call-центра распознает человеческую речь и ведет диалог, передает «Национальная служба новостей».

Руководитель проекта «Общегородской контакт-центр» департамента информационных технологий города Москвы Андрей Савицкий прокомментировал интересное кадровое решение.

«У нашего виртуального оператора синтезированная речь. При этом у робота женский голос. Согласно отечественным исследованиям, люди лучше воспринимают именно женский синтезированный голос, поэтому он используется в военной и гражданской авиации», — рассказал Савицкий.

Сейчас робот отвечает на вопросы о плановом отключении горячей воды в Москве, а в случае других запросов переадресовывает к живому специалисту, уточняет «Федеральное агентство новостей». В пресс-службе департамента отметили, что пока робот используется в тестовом режиме и обслуживает пять процентов трафика. Тем не менее это 25 тысяч вызовов за месяц.

«Это сэкономит время абонента, ведь ему не придется ждать, когда освободится оператор», — рассказали в департаменте.

В будущем обязанности робота расширятся: он будет проверять готовность документов, оформленных в центре государственных услуг, а также отвечать на вопросы справочного характера.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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