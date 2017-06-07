16:18 07 июня 2017 0

После ранения Тимониченко проходил лечение в Израиле. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чкаловском суде Екатеринбурга после многочисленных задержек и переносов начался допрос генерал-майора в отставке, экс-начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко. Он выступает в качестве свидетеля и потерпевшего по делу о покушении на себя. Обвиняемым — проходит бывший начальник ОВД Олег Дудко.

Согласно материалам обвинения, Олег Дудко получил от неустановленного лица «заказ» на устранение Тимониченко, работавшего в компании ПАО «Т-Плюс» с долгами предприятий ЖКХ. В помощники обвиняемый привлек Игоря Казакова, который должен был исполнять роль водителя. Вместе они более полугода следили за генерал-майором. 19 февраля 2016 года Дудко подкараулил Тимониченко на лестничной площадке и выстрелил ему в лицо из пистолета. Пуля прошла навылет, не задев жизненно-важные органы. Будучи уверенными, что «заказ» исполнен, Дудко с Казаковым скрылись. Однако Тимониченко выжил.

Олег Дудко заявляет о своей невиновности и говорит, что у него есть алиби.

Через несколько дней Казакова задержали. Он заключил сделку со следствием и дал показания на Дудко. Последний заявляет, что Казаков его оговаривает.

Однако в ходе сегодняшнего заседания Борис Тимониченко подтвердил, что именно именно Дудко выступал в роли киллера.

— Была дверь, за которой находится мусоропровод. Она открылась, и появился мужчина, ростом 185 сантиметров, на голове капюшон. Я увидел пистолет с глушителем. Это был пистолет Макарова. Я подумал, что это разбой. Четко услышал лязганье затвора и упал. Если бы я не повернул голову, то выстрел бы пришелся в висок. В голове — бесформенный капюшон, и контур лица был отчетливо виден. Сознания я не терял. Я сказал сначала, что не знаю стрелявшего, но могу сказать, кто стрелял, если мне его покажут. Теперь я могу сказать: Дудко — исполнитель, уверен на 100%. Я его не видел 15 лет, но черты сохранились. У следователя, когда мне показывали трех человек, я узнал его, — рассказал Тимониченко.

О мотивах покушения отставной генерал выдвинул две версии.

— Возможно, Дудко посчитал меня виновным в его увольнении из органов. Года три или четыре назад коллеги мне говорили, что слышали, как Дудко интересовался: «Живой ли я?». И еще — я не бандит, чтобы заниматься вышибанием долгов (на протяжении нескольких лет Тимониченко работает заместителем директора ПАО «Т-Плюс», компании по сбору задолженностей с предприятий ЖКХ). Действительно были 5 миллиардов долга от управляющих компаний. Мы занимались претензионной деятельностью в рамках закона. Сотрудничали с правоохранительными органами. Я не исключаю возможность, что у каких-то управляющих компаний было желание повлиять на деятельность нашего филиала и обстоятельства свели их с Дудко, — заявил Тимониченко.

Напомним, что дело Казакова следователи выделили в отдельное делопроизводство. В конце мая его приговорили к 4,5 годам строгого режима. 5 июня стартовал процесс над Дудко. «Заказчика» покушения на данный момент установить не удалось.