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17 июля 2017
16 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:00  17 июля 2017 6

Кандидаты в свердловские губернаторы выстроились в очередь. Куйвашев замкнул колонну

Чайников. Пресс-конференция. Екатеринбург , чайников валерий
Чайников выделил каждому кандидату в губернаторы свое времяФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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Согласован график, по которому кандидаты на пост губернатора Свердловской области будут сдавать необходимые для регистрации документы в избирательную комиссию региона.

Согласно действующему законодательству, облизбирком принимает документы от участников кампании с 16 по 26 июля. Однако первые кандидаты появятся в комиссии лишь после 20 июля. До этого времени штабы претендентов на губернаторский пост будут проверять собранные документы на юридическую чистоту.

Как стало известно «URA.RU», юристы большинства кандидатов выявили небольшие помарки в уже собранных муниципальных подписях. В частности, в ряде случаев в отчествах и фамилиях местных депутатов оказались пропущены буквы. Несмотря на несущественность данного нарушения, участники выборов предпочли устранить его заранее.

Команда кандидата от ЛДПР Игоря Торощина, скорее всего, сдаст документы 20 июля. Представителей кандидата от «Справедливой России» Дмитрия Ионина, по предварительным данным, ждут в комиссии 21 июля.

Кандидат в губернаторы от «Российской партии пенсионеров» Дмитрий Сергин заверил корреспондента агентства, что конкретный день для сдачи документов ему еще не назван. Но выдвиженец рассчитывает, что это произойдет до конца текущей недели.

По неофициальной информации, последним представит подписи в избирательную комиссию Свердловской области кандидат от «Единой России» Евгений Куйвашев.

Лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев (КПРФ выдвинула Алексея Парфенова) и кандидат в губернаторы от партии «Зеленые» Константин Киселев заявили, что ничего не знают о согласованном графике.

Константин Джултаев
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