В Тюмени четверо мужчин изнасиловали 23-летнюю девушку. Самому старшему из насильников было 26 лет, самому молодому — 17 лет.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области, преступление произошло 23 июня 2017 года. По версии следствия, девушка познакомилась с компанией молодых людей в одном из кафе Тюмени. После закрытия кафе они поехали на улицу Холодильную, в квартиру одного из насильников. В подъезде дома молодой человек предложил девушке заняться сексом и получил отказ. В ответ он применил физическую силу, а затем на горожанку напали остальные молодые люди.
Следователям удалось остановить, что двое насильников оказались гражданами Таджикистана. Им было по 26 и 22 года. Оставшиеся молодые люди были гражданами России. Одному из них еще нет 18 лет, второму 24 года. Все преступники, кроме несовершеннолетнего, находятся в СИЗО. Подросток ждет суда под домашним арестом.
Молодые люди проходят по статьям 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные группой лиц). Максимальное наказание по ним составляет 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.