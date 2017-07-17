Кремль обратил внимание на шикарную свадьбу дочери судьи

Кремль следит за новостями о свадебной церемонии в Краснодаре, на которую было потрачено более двух миллионов долларов. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти вопросы не являются прерогативой Кремля и ими должны заниматься другие ведомства.
Отвечая на вопрос журналистов о судье из Краснодара, якобы потратившей два миллиона долларов на свадьбу дочери, Песков отметил, что Кремль знает об этой ситуации по сообщениям СМИ. «Обратили внимание и на эти новости. Но опять же это не является прерогативой Кремля — реагировать на подобные проявления», — пояснил Дмитрий Песков, уточнив, что есть ведомства, которые «могут гораздо более пристально наблюдать за такими проявлениями». Слова официального представителя Кремля приводит Life.ru.
Ранее судья Краснодарского края Елена Хахалева заявила, что свадьбу на два миллиона долларов для ее дочери оплачивал бывший супруг, а звезды — Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева присутствовали на торжестве как гости. Хахалева пояснила, что ее экс-супруг по национальности грузин. Он дружит со многими звездами, и они присутствовали на празднике в качестве друзей и гостей.
Избранником дочери судьи стал сотрудник управления Следственного комитета по региону, напоминает «Национальная служба новостей». При этом на сайте Краснодарского краевого суда размещены сведения о доходах Хахалевой. В прошлом году она заработала около 3 миллионов рублей.