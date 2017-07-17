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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
15:13  17 июля 2017 31

Судья рассказала, откуда взялись миллионы на свадьбу с Басковым и Кобзоном

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., доллары, деньги
Все оплачивал отец невестыФото: Pixabay

Краснодарская судья Елена Хахалева сообщила, что свадьбу на два миллиона долларов для ее дочери оплачивал бывший супруг, а звезды присутствовали в качестве гостей, передает Life.

Согласно налоговой декларации, которую ранее предоставляла судья, ее доход за 2016 год составил 2 млн 641 тыс. руб. и у общественности возник вопрос, откуда взялись средства на столь пышное торжество, где свадьбу вел певец Николай Басков, а Вера Брежнева и Валерий Меладзе выступали с номерами.

«В декларации нет сведений о супруге, потому что мы в разводе и я не обязана указывать его. Но он продолжает оставаться отцом моего ребенка. Бывший супруг полностью занимался организацией свадьбы нашей дочери. Он достаточно крупный предприниматель и в состоянии оплатить свадьбу своей дочери. Хотя названная сумма в два миллиона долларов — полный бред, что называется, цифра, взятая с потолка. „Бентли“ никто не дарил, а звезды присутствовали на торжестве в качестве гостей», — рассказала Хахалева «Российской газете».

Хахалева пояснила, что ее экс-супруг по национальности грузин. Он дружит со многими звездами, и они присутствовали на празднике в качестве друзей и гостей. «С Иосифом Кобзоном бывший супруг в приятельских отношениях уже много лет», — заявила судья. Также Хахалева заявила, что доходы мужа полностью легальные и с них платятся налоги.

Ранее Сеть потрясли фотографии и видеозаписи роскошной свадьбы дочери краснодарского судьи, стоимость которой оценили в два миллиона долларов.

Семен Гринберг
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