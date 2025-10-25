Россиян начнут лишать прав за пьяную езду на самокате

Управление самокатом в нетрезвом виде может вылиться в лишение водительского удостоверения Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Россиян начнут лишать водительских прав за езду на мощных электросамокатах в нетрезвом виде. Об этом заявила член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

«За управление в нетрезвом виде такими транспортными средствами возможно лишение водительских прав», — процитировало слова Безмаленко агентство «Прайм». Юристка уточнила, что электросамокаты с мощностью свыше 0,25 кВт и максимальной скоростью до 50 км/ч считаются полноценным транспортным средством, для управления которым требуется водительское удостоверение категории «М». Соответственно, на такую категорию распространяются все нормы правил дорожного движения.

Согласно последним постановлениям Верховного суда РФ, случаи лишения прав за езду на мощных электросамокатах в состоянии опьянения встречаются все чаще. Безмаленко рекомендовала строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать серьезных последствий.

