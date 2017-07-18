02:55 18 июля 2017 0

В результате ударов по Кировскому району Донецка погиб один человек Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

В результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб как минимум один мирный житель, еще двое получили ранения.

Обстрел поселка Старомихайловка, расположенного в Кировском районе Донецка, продолжается более трех часов. По территории города выпущены десятки мин калибрами 120 и 82 миллиметров. В ходе обстрела украинские военные применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП и БТР и стрелковое оружие, сообщает Nation News.



«В результате обстрела населённого пункта Старомихайловка ранение получил мужчина и погибла женщина 1954 года рождения», — цитирует телеканал RT заявление оперативного командования самопровозглашенной ДНР. Представители республики также установили, что удар по поселку был нанесен с направления города Красногоровка, который находится под контролем ВСУ.