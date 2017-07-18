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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
02:55  18 июля 2017 0

Украинские военные ведут минометный обстрел Донецка — есть погибшие и раненые

ОБСЕ в аэропорту Донецка. ДНР. Украина
В результате ударов по Кировскому району Донецка погиб один человекФото: Андрей Гусельников © URA.RU

В результате обстрела вооруженными силами Украины (ВСУ) окраин Донецка погиб как минимум один мирный житель, еще двое получили ранения.

Обстрел поселка Старомихайловка, расположенного в Кировском районе Донецка, продолжается более трех часов. По территории города выпущены десятки мин калибрами 120 и 82 миллиметров. В ходе обстрела украинские военные применяют гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, БМП и БТР и стрелковое оружие, сообщает Nation News.

«В результате обстрела населённого пункта Старомихайловка ранение получил мужчина и погибла женщина 1954 года рождения», — цитирует телеканал RT заявление оперативного командования самопровозглашенной ДНР. Представители республики также установили, что удар по поселку был нанесен с направления города Красногоровка, который находится под контролем ВСУ.

Сергей Макеев
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