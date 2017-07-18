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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
15:00  18 июля 2017 4

В Свердловской области депутаты устроили драку с поножовщиной

Тактико-специальное учение
Депутат в драке ударил ножом своего оппонентаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал разразился в депутатской среде в Дегтярске Свердловской области. Полиция проводит проверку по факту драки с использованием ножа.

Инцидент произошел на территории фермы, принадлежащей Алексею Блинову, мужу депутата местной думы Светланы Блиновой. На ферме собралась компания жарить шашлыки.

«Неожиданно ворвались братья Илья и Данил Хисамовы, Илья является депутатом городской думы. У него был какой-то конфликт с Блиновым, и братья кинулись его бить, попытались вытащить за территорию фермы. При этом стреляли в воздух из пистолета — не знаю, что это за оружие. Я попытался заступиться за Блинова, но досталось и мне — ушибы, а также рукояткой ножа Илья Хисамов рассек мне лоб, потом пришлось зашивать рану, — рассказал „URA.RU“ участник инцидента Алексей Капишев. — Нападавшие братья Хисамовы были трезвые».

Блинов с Капишевым подали заявления в местный отдел полиции, отдел по борьбе с экстремизмом ГУ МВД по Свердловской области и ОБОП.

«По факту конфликта между гражданами, о которых идет речь, органы внутренних дел Дегтярска проводят проверку. Эту работу поручено провести службе участковых уполномоченных. Сыщики назначили проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления тяжести травм. От заключения по итогам исследования будет зависеть принятие решения о возбуждении уголовного дела. В данном случае, возможно, будет возбуждено дело по статье 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“. Отмечу, что ножевых ранений ни у кого из участников конфликта нет. У одного из потерпевших по имени Алексей 1980 года рождения имеется травма на лбу, причиненная рукояткой колюще-режущего предмета. Рана серьезная, ее пришлось зашивать. Повторюсь, ножевых ранений ни у кого нет», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Депутат Илья Хисамов уже попадал в скандальные истории. По данным агентства «ЕАН», депутат всегда носит с собой нож, а в конце 2016 года напал с ножом на директора АО «Дегтярский литейно-механический завод» Николая Пинаева.

Редакции «URA.RU» удалось связаться с матерью братьев Ольгой Хисамовой, которая тоже является депутатом дегтярской Думы, в данный момент она председатель этого органа. Женщина от комментариев отказалась, сказав лишь, что все обвинения — неправда.

Александр Лукманов
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