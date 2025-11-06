Девять свердловских топ-чиновников в зоне риска: фамилии

Денис Паслер формирует теперь свою команду. Архивное фото - 2015 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После инаугурации губернатора Дениса Паслера 14 сентября свердловское правительство в полном составе ушло в отставку, все продолжили работать в статусе и.о. Ко второму месяцу от приставки так и не избавились девять человек. Подробнее, кто в кабмине еще ожидает своего назначения и почему оно затягивается — в материале URA.RU.

Окончательное назначение Ионина почти утверждено

В статусе исполняющего обязанности пока остается «цифровой» замгубернатора-министр инвестиций Дмитрий Ионин. Задержку в его утверждении на пост источники URA.RU объясняют организационными особенностями — сейчас готовится новая структура подведомственного ему хозяйства, в частности, объединение мининвеста с минэком. «Назначение Ионина — вопрос времени», — говорит источник.

Пост замгубернатора Ионин занимает с 2021 года, а летом 2025-го он сменил и Вадима Третьякова, бывшего министром инвестиций. Как говорил сам Ионин после того, как получил двойную должность, его назначение на пост главы мининвеста — формальность, поскольку он и раньше плотно работал с министерством.

В статусе ио трудится и министр образования Светлана Тренихина. Осенью прошлого года она сменила Юрия Биктуганова, а полновесной главой ведомства стала в марте 2025 года. Назначал ее на пост тогдашний губернатор Евгений Куйвашев. После смены руководства региона злопыхатели прочили Тренихиной отставку и прогнозировали, что ее место займет кто-то другой. Однако, по данным URA.RU, Тренихина свой пост сохранит. Именно ее фамилия ушла на согласование в Минпросвещения РФ и ответ оттуда ждут уже вот-вот.

Денис Мамонтов скорее всего свой пост сохранит

Не переназначен пока и Денис Мамонтов, глава министерства природы. Он пришел в свердловское правительство из ХМАО в 2020 году, был министром экономики. В 2022 году Куйвашев назначил его главой министерства природных ресурсов и экологии. Его шансы сохраниться в кабмине очень высоки.

С приставкой ио трудится министр промышленности Сергей Пересторонин. Он руководит ведомством с 2016 года. О его потенциальной отставке слухи ходили еще в апреле, тогда telegram-каналы «заменили» Пересторонина на соратника Паслера — Игната Петухова, который был его замом-главой минэка в Оренбуржье. Сам Пересторонин слухи, что собирается в отставку, опровергал. Позднее появилась еще одна версия, что его функционал отойдет первому заму губернатора Алексею Шмыкову. «Качеством работы Пересторонина губернатор, насколько я знаю, не очень доволен», — поделился один из собеседников в кабмине.

Ситуация с Рапопортом неоднознача

Леонид Рапопорт занимает пост министра физической культуры и спорта Свердловской области с декабря 2009 года и является одним из опытнейших членов правительства региона. До прихода в кабмин он возглавлял региональный исполком «Единой России», а ранее преподавал в УПИ. Отставку старожилу прочат то и дело. Например, его возможный уход обсуждался в 2022 году после обысков в институте физкультуры УрФУ, который возглавлял его близкий друг Евгений Шурманов. В октябре 2025 года источники сообщали, что место главы минспорта предлагали занять легендарному хоккеисту Павлу Дацюку, который также занимается бизнесом. Всерьез рассматривался и вариант, чтобы пригласить на пост главы ведомства замминистра спорта Оренбуржья Владимира Антманиса.

Возможно, полномочия Толкачева передадут Швиндту

Александр Толкачев, возглавляющий министерство транспорта, пришел в кабмин 2024 году, до этого он долгие годы возглавлял Талицу, а перед трудоустройством в правительство недолго возглавлял Юго-Западное управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) в Ростове-на-Дону. Толкачева характеризуют как ответственного и исполнительного хозяйственника, поэтому, говорят, губернатор требователен к нему. В июле Паслер публично отчитал его за срыв сроков по строительству участка ЕКАДа. Однако министр пообещал доделать все до 30 июля и сдержал свое обещание. При этом риск, что Толкачев не сохранится на посту, есть, говорят его недоброжелатели. Обсуждается вариант, при котором его ведомство может отойти курирующему замгубернатору Сергею Швиндту, то есть он может получить двойную должность.

Учайкина достигла предельного возраста для госслужбы и будет менять место работы

Светлана Учайкина возглавляет министерство культуры с 2016 года. Помимо работы в министерстве, она возглавляет свердловское региональное отделение Союза театральных деятелей России. Она достигла предельного возраста госслужбы, поэтому вопрос о ее отставке решен, утверждают источники агентства.

На ее место прочат Романа Дорохина и Юлию Прыткову, которые являются ее заместителями. Есть вероятность, что после отставки Учайкина станет руководителем уральской филармонии.

Вопрос времени — переназначение директора департамента противодействия коррупции Андрея Оборока. Этот пост он занял совсем недавно — в конце мая. До этого долгое время работал в прокуратуре.