В Свердловской области в ДТП погибла женщина, еще четверо ранены
В Свердловской области произошло смертельное ДТП
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
На автодороге «Михайловск — граница Челябинской области» вечером в среду произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.
«В результате аварии погибла женщина-пассажир автомобиля „Лада“. Водитель и второй пассажир этой же машины получили травмы. Также медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру автомобиля „Хендай“», — сообщили в ведомстве. Авария случилась около 17:40 на 9-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с «Хендаем».
В настоящее время на месте происшествия сотрудники проводят все необходимые замеры и следственные действия, фиксируют обстоятельства ДТП и опрашивают свидетелей. Также устанавливаются личности погибшей и пострадавших. Для организации движения на участке дороги, где произошло ДТП, сотрудниками ДПС введена реверсивная схограмма. Автомобилисты двигаются по одной полоне.
