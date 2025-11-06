В Свердловской области в ДТП погибла женщина, еще четверо ранены

В Свердловской области произошло смертельное ДТП Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На автодороге «Михайловск — граница Челябинской области» вечером в среду произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

«В результате аварии погибла женщина-пассажир автомобиля „Лада“. Водитель и второй пассажир этой же машины получили травмы. Также медицинская помощь потребовалась водителю и пассажиру автомобиля „Хендай“», — сообщили в ведомстве. Авария случилась около 17:40 на 9-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Гранта» при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и совершил столкновение с «Хендаем».