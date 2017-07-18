За покупку недвижимости на 50 млн рублей иностранец может получить российское гражданство. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.
Петров направил свои предложения главе МИД Сергею Лаврову. В пояснительной записке он отметил, что идея сейчас актуальна, так как престиж России на международной арене вырос и гражданство РФ стало привлекательным.
Как уточняет депутат, для получения гражданства РФ иностранец должен будет приобрести недвижимость на сумму свыше 50 миллионов рублей. Что касается бизнеса иностранного гражданина в РФ, то он должен иметь социальную направленность, пишет портал «Русская планета».
Чтобы получить российское гражданство, иностранцу необходимо будет доказать законное происхождение денег, на которые он покупает недвижимость или открывает бизнес. Депутат обращает внимание, что получение российского гражданства и вида на жительство — долгая и непростая процедура, добавляет информагентство Nation News. Парламентарий приводит в качестве примера ряд государств, в которых существует механизм, позволяющий иностранцам, желающим получить паспорт этой страны, пройти подобный путь гораздо быстрее при выполнении условий, как правило, экономического характера.
В то же время парламентарий приводит пример, когда российские гражданство получили ряд известных иностранных деятелей культуры и искусства и уже стали нашими соотечественниками.