В Пензенской области введены временные ограничения

04 ноября 2025 в 01:43
В Пензенской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«В связи с введением особого режима на территории Пензенской области временно ограничена работа мобильного интернета. Мера необходима для безопасности жителей региона», — отметил глава Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
