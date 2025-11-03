Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Пензенской области введены временные ограничения

В Пензенской области введены ограничения в связи с беспилотной угрозой
04 ноября 2025 в 01:43
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Пензенской области ввели ограничения

В Пензенской области ввели ограничения

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Пензенской области объявлен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

«В связи с введением особого режима на территории Пензенской области временно ограничена работа мобильного интернета. Мера необходима для безопасности жителей региона», — отметил глава Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал