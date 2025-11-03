Плющенко заставил больного сына выйти на лед, его увезли на скорой

Сын фигуриста и двухкратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — 12-летний Александр — был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи после завершения ледового шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили журналисты. По словам отца спортсмена, у того было плохое самочувствие, а температура тела достигала 39 градусов. Несмотря на недомогание и большое количество принятых лекарств, юный фигурист в роли Принца вышел на лед, заменить его было некем.

«У Санька была всю ночь температура, сбивали ее, тошнило, состояние ужасное. Думали: все. Но деваться некуда, надо кататься. Вспоминаю себя — приходилось кататься в таких ситуациях. Сегодня мама Яна (Рудковская — прим. URA.RU) правильно сказала: „А как быть, если чемпионат мира, а ты в таком состоянии? Нет вариантов!“ Там методы другие есть, конечно, более сильные таблетки. Но мы его напичкали всякими лекарствами, и он откатался, герой», — сказал Евгений Плющенко. Его слова приводит издание «Спорт-Экспресс».