В Петербурге арестовали гостя за пентаграмму на связанном с Хэллоуином фестивале
Мужчину наказали за пентаграмму
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Санкт-Петербурге гостя фестиваля косплея наказали арестом на 12 суток за появление на мероприятии с бокалом, на котором была пентаграмма. Об этом говорится в судебном документе.
«Первого ноября вечером мужчина направлялся на фестиваль косплея. Он был задержан перед входом в костюме священника, в руках держал бокал с символикой в виде пентаграммы, а также с книгой с сатанинской символикой. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — передает telegram-канал судов Санкт-Петербурга.
Верховный суд России 23 июля по инициативе Генеральной прокуратуры признал Международное движение сатанизма экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны. Теперь любые проявления, связанные с деятельностью этой организации, в том числе распространение ее символики и участие в мероприятиях преследуются по закону.
