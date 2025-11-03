В Петербурге арестовали гостя за пентаграмму на связанном с Хэллоуином фестивале

Мужчину наказали за пентаграмму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге гостя фестиваля косплея наказали арестом на 12 суток за появление на мероприятии с бокалом, на котором была пентаграмма. Об этом говорится в судебном документе.

«Первого ноября вечером мужчина направлялся на фестиваль косплея. Он был задержан перед входом в костюме священника, в руках держал бокал с символикой в виде пентаграммы, а также с книгой с сатанинской символикой. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на срок 12 суток», — передает telegram-канал судов Санкт-Петербурга.