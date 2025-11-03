Bloomberg: в США могут закрыть авиасообщение из-за шатдауна
Министр транспорта Шон Даффи заявил, что закроет воздушное пространство США, если авиаперелеты опасны
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Из-за шатдауна воздушное пространство США может быть закрыто в случае опасности для перелетов. Об этом заявил Министр транспорта Шон Даффи.
«Если чиновники сочтут, что авиаперелеты стали опасны, то мы закроем воздушное пространство США. Приостановка работы правительства США длится уже второй месяц», — заявил Даффи Bloomberg.
Он добавил, что США пока не готовы к подобному и угрозы безопасности пока нет. Однако и закрытие полетов создает дополнительный риск для функционирования авиации.
Федеральное авиационное управление США на прошлой неделе было вынуждено ограничить интенсивность воздушного сообщения в ряде аэропортов страны. Причиной стала усугубляющаяся нехватка специалистов службы управления воздушным движением, возникшая после введения приостановки деятельности государственных органов с 1 октября. При этом авиадиспетчеры продолжают выполнять свои обязанности, не получая заработную плату.
