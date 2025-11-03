В ДТП под Волгодонском пострадали дети, одну девочку увезли на скорой
Одну из девочек увезли в больницу с переломами
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В автобусе с юными спортсменами несколько пострадавших, одну девочку забрали на скорой помощи в больницу. Об этом URA.RU сообщил брат одной из спортсменок, которая находилась в автобусе в момент аварии.
«В автобусе было несколько пострадавших детей. Одну девочку забрали на скорой в больницу с травмой ноги и головы. У остальных ушибы», — передал URA.RU слова спортсменки ее брат.
Со слов пассажирки, автобус не гнал, но водитель не успел затормозить и их транспорт въехали в аварию, которая произошла ранее. В тот момент поврежденные автомобили были на проезжей части.
Ранее сообщалось, что под Волгодонском произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находилась детская команда хоккеистов. В автобусе ехали дети со сборов по хоккею на траве. В аварии с детьми под Волгодонском погибли четыре человека.
