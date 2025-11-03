В России введут новые штрафы по поводу отопительного сезона

Каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В России с 6 ноября 2025 года вступит в силу закон, предусматривающий штрафы за несоблюдение требований при подготовке к отопительному сезону. Сумма штрафа составит от пяти до 40 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Шестого ноября вступит в силу закон, вводящий штрафы за нарушения при подготовке к отопительному периоду. В соответствии с документом для юридических лиц, включая управляющие компании и теплоснабжающие организации, штрафы составят до 40 тысяч рублей», — сообщил депутат РИА Новости. Размер штрафа для должностных лиц, включая глав муниципальных образований и собственников теплосетевых компаний, за нарушение сроков ликвидации неисправностей в ходе подготовительных мероприятий к отопительному сезону установлен в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.

Привлечь виновных к административной ответственности можно будет за неустранение ранее выявленных неполадок. Колунов отметил, что каждый отопительный сезон поступает множество жалоб от жителей на отсутствие тепла или его несвоевременную подачу, поэтому цель закона — повысить ответственность тех, кто отвечает за эту сферу.

Продолжение после рекламы