Напоили таблетками и отправили выступать: что известно о жизни и скандалах сына Плющенко «Гном Гномыча»

Александр Плющенко вышел на лед с температурой и после выступления его забрала машина скорой помощи Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко — 12-летний Александр Плющенко — был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Это произошло после выступления на ледовом шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. Как рассказал отец юного спортсмена, у мальчика наблюдалось значительное ухудшение состояния здоровья: его тошнило, а температура тела всю ночь держалась в районе 39 градусов.

Вспоминая собственный опыт, Плющенко-старший заявил, что ему доводилось выступать при подобных обстоятельствах. Продюсер и мать Александра Яна Рудковская сообщила, что альтернатив нет и ее сын будет выступать, потому что замены ему не нашли. Родители дали принять юному спортсмену множество лекарств и он вышел на лед, исполнив партию Принца. Что известно о ледовом шоу и жизни «Гном Гномыча» — в материале URA.RU.

Какие знаменитые фигуристы появились в программе шоу





Ледовое представление Евгения Плющенко приурочено к празднованию его дня рождения, выступления фигуристов прошли 2-3 ноября. Организаторы решили следовать современным тенденциям, представив новогоднюю постановку «Спящей красавицы» в актуальном формате. В Санкт-Петербурге Плющенко и Рудковская объединили в одном шоу фигуристок Евгению Медведеву, Александру Трусову и Анну Щербакову — столь звездный состав на одной ледовой площадке не собирался уже долгое время. Помимо льда, зрители могли лицезреть небольшую сцену с балетом и трехэтажные декорации, из которых иногда даже шел снег.

Продолжение после рекламы

Трусова появилась на льду после родов





Трусова исполнила роль феи Карабос Фото: Александр Щербак/ТАСС

Спустя всего три месяца после рождения ребенка олимпийская чемпионка Александра Трусова вышла на лед и на премьерном показе шоу 2 ноября, где исполнила роль главного антигероя сказки — фею Карабос, которая и усыпила Аврору, вновь продемонстрировала свой технический уровень. В программе она исполнила тройной лутц, два двойных акселя и свой фирменный кантилевер.

В финале шоу Трусова появилась на руках со своим сыном Михаилом. Она периодически отдавала ребенка своему мужу — фигуристу Макару Игнатову — он также выступал в шоу.

Щербакова также появилась на льду





Олимпийская чемпионка вышла на лед не одна, а в компании коллеги Анны Щербаковой. Она исполнила роль доброй феи Сирени. Фигуристка показала зрителям эффектные вращения, шпагаты и двойные аксели. В конце болельщики завалили девушку игрушками.

Костылева и «Гном Гномыч» исполнили главные роли

Елена Костылева выступила в шоу в роли принцессы Авроры Фото: Александр Щербак/ТАСС

Чемпионка России среди юниоров, которую называют будущим лидером взрослой сборной страны, Елена Костылева исполнила роль главной героини в шоу — принцессы Авроры. Она шесть раз зашла на четверной сальхов и пять из этих попыток оказались успешными, падение случилось лишь на первом ультра-си.

Во многих номерах девушку сопровождал сын Евгения Плющенко, исполнивший роль Принца. Он исполнил тройной лутц и несколько двойных акселей. Также в один момент Александр схватил ружье и направил его в зрительный зал.

5-летний сын Плющенко также выступил в шоу

Арсений Плющенко исполнил роль Мальчика-с-пальчика во время ледового шоу «Спящая красавица» в январе 2025 года Фото: Александр Щербак/ТАСС

В рамках представления нашлось место и для Арсения Плющенко, которому в конце сентября 2025 года исполнилось пять лет. Младший сын Евгения Плющенко, невзирая на столь юный возраст, продемонстрировал уверенное владение базовыми элементами фигурного катания, включая «ласточку», «пистолетик» и перекидные прыжки. Присутствовавшие на шоу зрители по достоинству оценили усилия самого юного участника.

Что известно о жизни «Гном Гномыча»

Александр Плющенко родился 6 января 2013 года. Яна Рудковская в соцсетях написала: «Я счастлива, родился наш долгожданный Гном Гномыч! Мы его с Женей так прозвали».

Необычное прозвище для новорожденного возникло не случайно: ребенок появился на свет с весом всего два килограмма 800 граммов. Официальное имя — Александр — выбрал именно Евгений Плющенко. Спортсмен изначально планировал такую же, как у него, карьеру для сына и желал, чтобы энергетика имени способствовала его будущим победам.

Рудковская и Плющенко развивают сына в фигурном катании и моделинге Фото: Андрей Любимов/РБК/ТАСС

С первых лет жизни родители уделяли пристальное внимание развитию сына. Он был окружен заботой и вниманием, впоследствии к его воспитанию привлекли педагогов для развития творческих способностей. Первые фотографии малыша появились в социальных сетях Яны и Евгения. Гном Гномыч настолько полюбился подписчикам пары, что вскоре Рудковская создала для сына отдельный аккаунт в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ). В 2020 году у Александра появился младший брат Арсений. Родители дали младшему наследнику прозвище «Директор».

Продолжение после рекламы

Карьера Александра в фигурном катании





После рождения Александра руководство Федерации фигурного катания на коньках России преподнесло младенцу символический подарок — миниатюрные коньки, намекая на спортивное будущее наследника известного фигуриста. Дебют трехлетнего Александра состоялся на льду вместе с отцом в рамках ледовых шоу «Снежный король — 2» в Санкт-Петербурге и «Щелкунчик» в Москве.

Плющенко-младший после рождения получил в подарок миниатюрные коньки Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С 2017 года юный спортсмен интенсивно тренировался в основанной Евгением Плющенко академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Результатом систематических занятий стало уверенное парное катание: совместно с Евой Буруновой он представил на концерте танец «Калинка-малинка». На церемонии открытия второй академии в Санкт-Петербурге Александр стал центральной фигурой вечера, исполнив номер в стиле американского певца Майкла Джексона. Первым турниром начинающего фигуриста стал Кубок Евгения Плющенко — он занял первое место.

Однако часть зрителей восприняла это достижение критически. Недоброжелатели высказали мнение об отсутствии таланта у мальчика, приписав победы влиянию отца. Плющенко-старший отверг критику, утверждая, что сын действительно показал лучший результат среди участников.

Перед наступлением 2019 года Евгений Плющенко и Яна Рудковская представили публике новое ледовое шоу «Лебединое озеро», соединившее балетное искусство и фигурное катание. Постановщиком спектакля выступил известный балетмейстер Сергей Филин. "Гном Гномыч" принял участие в роли Принца.

В начале 2021 года спортсмен стал победителем турнира «Февральские узоры» в категории первого юношеского разряда. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в программе «Секрет на миллион» отметила хорошую технику младшего Плющенко, однако указала на преждевременность разговоров об исключительном таланте. Осенью того же года он получил перелом лучевой кости, что не стало препятствием для продолжения тренировок. Весной 2022 года юный фигурист выступил в проекте отца «Союз чемпионов», после чего гастролировал с другими участниками по городам России, представляя зрелищное шоу. В программе он исполнил номер под песню Ярослава Дронова (SHAMAN) «Встанем».

Школьные годы и съемки в кино

Наряду с тренировками и выступлениями Александр занимался футболом, боксом и плаванием. При этом младший Плющенко посещал школу и изучал иностранные языки. Несмотря на насыщенный график, молодой спортсмен нашел время для участия в киносъемках — ему досталась небольшая роль во втором сезоне сериала «Евгенич». Летом 2023 года стало известно о получении Плющенко-младшим главной роли в продолжении знаменитой франшизы «Д'Артаньян и три мушкетера». Александр воплотил на экране образ Д'Артаньяна.

Продолжение после рекламы





Александр Плющенко вышел на лед вместе с Юлией Липницкой во время шоу «Щелкунчик» в 2024 году Фото: Софья Сандурская/ТАСС

«Гном Гномыч» в модельном бизнесе





Яна Рудковская, выступая в роли продюсера, взяла под свой контроль развитие модельной деятельности Александра Плющенко. Для продвижения творческого портфолио ребенка она привлекла агентов из Европы и США. В одном из интервью Рудковская подчеркнула, что не намерена растить бездельника — ее сын должен быть занят полезной деятельностью.

Свой первый рекламный контракт Гном Гномыч получил в возрасте полутора лет. К трехлетнему возрасту мальчик уже профессионально работал на камеру, участвуя в различных фотосессиях и рекламных съемках. В период с трех до четырех лет его фото украсили обложки детских версий таких изданий, как Elle, L'Officiel и американский Magnificent Magazine.

Яна Рудковская открыто заявила, что годовой доход сына от рекламных контрактов составляет порядка 12 миллионов рублей. Помимо этого, его спортивная экипировка украшена логотипами известных брендов.

Скандалы, связанные с Плющенко-младшим

Рудковскую обвинили в строгих методах воспитания Александра





В 2018 году общественность всколыхнула утечка информации о строгих методах воспитания, применяемых Рудковской к своему сыну в случаях непослушания и отказа от тренировок. Реагируя на волну критики, продюсер предоставила комментарий одному из телеканалов, где подробно рассказала о своих воспитательных принципах.

«Чтобы воспитать олимпийского чемпиона, нужно, чтобы у детей был какой-то запрет. Поэтому Саша знает, что есть ремень, есть темная комната. Но это не значит, что Сашу бьют розгами и что он часами сидит в темной комнате», — пояснила она.

Скандал с синдромом Аспергера

После клеветы на Александра Плющенко его родители подали в суд на обидчиков Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Весной 2020 года юный спортсмен вновь оказался в центре публичного скандала. Одно из СМИ распространило сведения о том, что специалист-дефектолог диагностировала у «Гнома Гномыча» серьезное заболевание — синдром Аспергера. Публикация основывалась на материалах telegram-канала «НеМалахов». Родители ребенка выразили возмущение и заявили о намерении защищать честь и достоинство сына в судебном порядке. Адвокат Александр Добровинский подтвердил, что дело действительно заведено.

«После публикации клеветнической статьи о Саше Плющенко в журнале StarHit мы с Яной Рудковской добились возбуждения уголовного дела против редакции журнала. Были проведены психологические экспертизы, доказывающие, что Саша — абсолютно здоровый мальчик и психологически, и умственно, и эмоционально. Кто-то решил нагло оболгать ни в чем не повинного ребенка, чтобы насолить его известным родителям, и этот кто-то непременно должен понести соответствующее наказание», — приводит слова Добровинского «Спорт-Экспресс».

Продолжение после рекламы