Вучич: в Сербии объявлены досрочные парламентские выборы

04 ноября 2025 в 00:40
Вучич заявил, что согласился на требования оппозиции провести выборы

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Сербии пройдут досрочные парламентские выборы по требованию оппозиции. Об этом сообщил президент страны Александар Вучич.

«Уважая требования блокирующих, представляющих собой значительное меньшинство в нашей стране, мы пойдем им навстречу. И выборы состоятся досрочно», — заявил Вучич изданию Srbija Danas.

По его словам, голосование состоится до истечения текущего срока полномочий парламента, который заканчивается в декабре 2027 года. Точные даты определят позднее.

Ранее в Белграде в ходе антиправительственного митинга участники акции подожгли палатку сторонников Вучича и ранили одного сотрудника полиции. Около здания парламента произошли столкновения между оппозиционерами и проправительственными активистами. 

