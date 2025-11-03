Логотип РИА URA.RU
Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы на месяц

04 ноября 2025 в 00:33
Школьникам предложили сократить каникулы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летние каникулы для школьников необходимо сократить до двух месяцев. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Я бы предложила сделать июнь учебным месяцем», — сообщила омбудсмен в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Предложение сократить летние каникулы следует в контексте текущей системы организации учебного процесса в России. В настоящее время российские школы используют три основные системы обучения — четвертную, триместровую и гибридную, которые предусматривают различные графики отдыха в течение года. Согласно рекомендациям Министерства просвещения, минимальная продолжительность каникул составляет не менее семи дней, при этом летний период традиционно остается самым продолжительным периодом отдыха для учащихся.

