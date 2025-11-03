Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы на месяц
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Летние каникулы для школьников необходимо сократить до двух месяцев. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью.
«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Я бы предложила сделать июнь учебным месяцем», — сообщила омбудсмен в интервью радиостанции «Говорит Москва».
Предложение сократить летние каникулы следует в контексте текущей системы организации учебного процесса в России. В настоящее время российские школы используют три основные системы обучения — четвертную, триместровую и гибридную, которые предусматривают различные графики отдыха в течение года. Согласно рекомендациям Министерства просвещения, минимальная продолжительность каникул составляет не менее семи дней, при этом летний период традиционно остается самым продолжительным периодом отдыха для учащихся.
