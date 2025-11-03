Омбудсмен Ярославская предложила сократить летние каникулы на месяц

Школьникам предложили сократить каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Летние каникулы для школьников необходимо сократить до двух месяцев. Об этом рассказала уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская в интервью.

«Каникулы у нас самые длинные в мире — три месяца наши дети гуляют летом. Я бы предложила сделать июнь учебным месяцем», — сообщила омбудсмен в интервью радиостанции «Говорит Москва».