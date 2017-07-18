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19:52  18 июля 2017 6

В ХМАО сменят главу фонда капремонта, за который из-за сверхпремий взялись силовики

Елена Дарибабина работает в статусе "и.о." уже более годаФото: Эльдар Булатов

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов объявил о проведении конкурса на место директора. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе учреждения.

В конкурсе, который состоится 25 июля 2017 года, участвуют шесть человек: действующий руководитель фонда Елена Дарибабина, Геннадий Знобищев, Ольга Новикова, Николай Вторушин, Борис Дутов, Виктор Кульчицкий.

Временно исполняющая обязанности директора фонда капитального ремонта Югры Елена Дарибабина возглавляет структуру более года. Она была назначена на пост 6 февраля 2016 года, сразу после увольнения прежнего руководителя Сергея Макарова. Этому кадровому решению предшествовал скандал, в ходе которого Генпрокуратура РФ заявила о манипуляциях с деньгами собственников, находящимися на счетах фонда. В частности, утверждалось, что проценты, полученные от размещения собранных средств на банковских счетах, руководство югорского оператора тратило на начисление сверхпремий себе.

Таким образом, к примеру, за 11 месяцев 2015 года Макаров получил в виде зарплаты и премиальных свыше 10 млн рублей.

Эльдар Булатов
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