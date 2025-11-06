Строители ХМАО завершают благоустройство Аллеи Победы на Донбассе

В Макеевке югорские строители завершили установку малых архитектурных форм на Аллее Победы, которую начали реконструировать два года назад. Специалисты установили детские качели и игровые элементы в микрорайоне Зеленый.

«Строители из Югры установили малые архитектурные формы на Аллее Победы в Макеевке. Специалисты региона-шефа разместили вдоль дорожек 6 качелей в виде скамеек, а также установили группу круглых качелей „бубликов“, — пишет паблик „Типичная Макеевка“.

Сейчас идет тестирование видеопроектора, который планируют установить на Аллее для вечерней трансляции картинки на постамент памятника танку «Макеевский школьник». Реконструкция Аллеи Победы началась два года назад с замены инженерных коммуникаций. В 2024 году строители из Югры обустроили пешеходные дорожки и установили парковое освещение, а в этом завершили благоустройство входной группы и площади у мемориала.