Строители ХМАО завершают благоустройство Аллеи Победы на Донбассе

06 ноября 2025 в 20:48
Югорчане помогают Макеевке восстановить Аллею Победы (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Макеевке югорские строители завершили установку малых архитектурных форм на Аллее Победы, которую начали реконструировать два года назад. Специалисты установили детские качели и игровые элементы в микрорайоне Зеленый. 

«Строители из Югры установили малые архитектурные формы на Аллее Победы в Макеевке. Специалисты региона-шефа разместили вдоль дорожек 6 качелей в виде скамеек, а также установили группу круглых качелей „бубликов“, — пишет паблик „Типичная Макеевка“.

Сейчас идет тестирование видеопроектора, который планируют установить на Аллее для вечерней трансляции картинки на постамент памятника танку «Макеевский школьник». Реконструкция Аллеи Победы началась два года назад с замены инженерных коммуникаций. В 2024 году строители из Югры обустроили пешеходные дорожки и установили парковое освещение, а в этом завершили благоустройство входной группы и площади у мемориала.

